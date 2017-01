Na CLARA MATIMO – MWANZA WAKAZI wa kata za Lwanhima na Kanindo zilizopo Wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza, wameulalamikia uongozi wa wilaya hiyo kwa kushindwa kuwatatulia More...

Na JUDITH NYANGE – MWANZA MWEKEZAJI wa kiwanda cha kusindika nyama cha Chobo Investment Co Ltd kilichopo Usagara wilayani Misungwi mkoani Mwanza, amelalamikia tatizo la ardhi More...