Sokabet kukuinua ukiwa Simba, Yanga

Na Mwandishi Wetu, Mtanzania Digital

Agosti 13, 2022 filimbi itapulizwa kuashiria ufunguzi wa Msimu mpya wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara 2022/2023 kwa kuzikutani Klabu za Simba na Yanga kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii kabla ya michezo ya ligi kuanza Agosti 17.

Kuelekea mchezo huo wa ngao ya jamii utakaopigwa katika dimba la Benjamini Mkapa Dar es Salaam, vilabu hivyo vya Simba na Yanga vinaendelea kufanya maandalizi yote muhimu kuhakikisha kwamba vikosi vyao vinaimarika.

Upande wa Simba wao wameweka kambi Kaskazini mwa Afrika katika mji wa Ismailia nchini Misri huku watani wao Yanga wakichagua kubaki hapahapa nchini kwenye kambi yao ya Avic Town iliyoko Kigamboni, Dar es Salaam.

Watani wa jadi hawa wanakutana uso kwa uso wakiwa katika muonekano mpya kuanzia vikosi hadi jezi, kwani tayari Yanga maarufu kama ‘Wananchi’ jioni ya Julai 28, 2022 wametambulisha uzi wao mpya watakaoutumia katika msimu huu unaokuja huku upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba wao wakiwa bado hawajafanya hivyo.

Mchezo wa ngao ya jamii unatarajiwa kuwa na ushindani wa hali ya juu ndani na nje ya uwanja, hii ni kutokana na usajili uliofanywa na vilabu vyote viwili msimu huu yanga wanapeewa na jeuri na wachezaji kama, Azizi Ki, Benald Morrisson, Lomalisa Mutambala na Bigirimana waliosajiliwa msimu huu huku upande wa Simba wakivimba na Victor Akpan, Augustine Okrah, Moses Phiri, Mohamed Ouattara, Nassoro Kapama na Habibu Kyombo.

Gwaride la Yanga bado lipo mikononi mwa, Profesa Nasredine Nabi mwenye dhima ya kuendelezea pale alipoishia msimu uliopita, huku Zoran Maki akiwa na jukumu kubwa la kurudisha furaha iliyipotea msimu uliopita kwa wana-msimbazi.

Je ni timu ipi imesajili wachezaji wa viwango kuzidi nyingine? Kocha yupi anambinu chanya ndani ya uwanja na maswali mengine mengi yaliyomo vichwani mwa mashabiki yatakwenda kujibiwa Agosti 13 pale kwa Mkapa.

