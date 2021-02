Ay kucheza filamu na Robert David wa Hollywood

Na Bright Masaki

Mkali wa hip hop nchini, Ambwene Yesaya, ‘Ay’ amefunguka ameenda nchini Marekani, amekwenda kufanya filamu na mmoja kati ya waigizaji wakongwe wa Hollywood, Robert Davi.

“Mungu ni mkubwa katika kila njia kutoka Tanzania hadi Marekani, (GOD IS GREAT All the way from Tanzania to Hollywood / Las Vegas to make a FILM with the Living Legend Actor/Musician” ameandika Ay kupitia ukurasa wake wa Instagram kwenye posti akiwa na nguli huyo wa filamu na muziki Robert Davi.

Robert Davi ambaye ni mkongwe kwenye ulimwengu wa filamu na miongoni mwa filamu maarufu alizocheza ni pamoja na The Butcher, Predator 2, Expendables 3 na nyingine nyingi.

Ay pia sio mgeni kwenye tasnia hiyo kwani alishacheza filamu kama “Girlfriend” iliyokuwa imesheheni mastaa kama TID, Monalisa, Jay Moe, GK na wengine wengi ya mwaka 2003.