Ombeni Gabriel aibuka na ‘You Are My God’

ARIZONA, MAREKANI

MWANAMUZIKI wa gospo mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (DRC) anayeishi nchini Marekani, Ombeni Gabriel, amewaomba mashabiki waipokeee video yake mpya, You Are My God.

Akizungumza na MTANZANIA, Gabriel alisema katika wimbo huo wenye ujumbe wa kumshukuru na kumtukuza Mungu amemshirikisha mwimbaji kutoka Uganda, Victoire Popole.

“Nimeachia video hivi karibuni ipo kwenye chaneli yangu ya YouTube, bado nahitaji sapoti ya wadau na wapenzi wa muziki kutoka hapa Marekani na huko Afrika na ninajua ujumbe uliopo ndani ya You Are My God unamhusu kila mtu anayetaka kumshukuru Mungu,” alisema Gabriel.