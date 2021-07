Kuwa bingwa kwa kucheza sloti ya ODD ONE OUT kutoka kasino ya mtandaoni ya Meridianbet!

Weka dau lako na ushinde na Odd One Out Sasa!

Sloti ya Odd One Out

Kama wewe ni shabiki wa sloti za kizamani ila zinazokupa ushindi murua basi, mchezo huu wa Odd One Out kutoka Kasino ya Mtandaoni ya Meridianbet utakuwa sahihi kabisa kwa ajili yako kwani ina muonekano wa kuvutia sana!

Kupitia sloti hii, Meridianbet inakupa njia 243 za kutengeneza ushindi, ushindwa vipi kuwa bilionea? Mchezo huu una mfumo wa safu 5 kwa 3, huku ukiwa na mpaka mistari 243 inayoweza kukupa ushindi mnono!

Namna ya Kucheza Odd One Out

Ukiingia tu katika Kasino ya Mtandaoni ya Meridianbet, tafuta mchezo wa Odd One Out. Weka dau lako kwa mfumo wa sarafu yaani “coin”. Baada ya hapo bonyeza kitufe cha alama ya mzunguko kilichopo katikati kuanzisha mchezo. Kisha anza kufurahia ushindi wa kibingwa!

Namna ya Kupata Ushindi Kwenye Sloti wa Odd One Out

Mchezo huu una alama nyingi, lakini kuwa makini. Alama ya chungwa inaweza kukupa mpaka coin 400!

Sloti ya Odd One Out, inaweza kukupa zawadi kemkem zaidi ya pesa! Ukicheza Odd One Out utapata bonasi ya mizunguko ya bure, na alama ya Wild ambayo inakupa ushindi mnono kwa kukupa mara mbili ya ushindi wako endapo utaipata katika ushindi wako. Usisahau kuwa, mchezo huu pia unaweza kukurudishia mpaka 96.04% ya dau lako!

Cha muhimu ni kufuata vigezo na masharti ili uwe bilionea. Unasubiri nini? Jiunge na kasino pendwa ya Meridianbet ili ujipatie ushindi mnono na uwe miongoni mwa wanafamilia ya mabingwa!