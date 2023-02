Apple Music yampaisha Mauimøon kwenye Up Next

Na Mwandishi W etu, Mtanzania Digital

APPLE Music imemtangaza mwimbaji na mtunzi wa nyimbo mbadala wa R&B, Donald Otim ‘Mauimøon’ kuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kuhusishwa katika programu yake mpya ya kukuza wasanii ya Up Next.

Akizungumzia shavu hilo, Mauimøon anasema: “Nimepewa heshima kubwa kuchaguliwa kwenye Up Next ya Apple Music. Hii ina maana kubwa kwangu kama msanii wa Uganda kutoka nchi ambayo ina mengi ya kutoa katika tasnia ya muziki. Inanifanya nijisikie vizuri kuwa muziki wangu unatambulika hasa kama msanii wa Kiafrika wa Alte/R&B katika tasnia inayotawaliwa na Afrobeats, na inanipa motisha ya kuendelea kufanya niwezavyo.

“Kupitia EP yangu ya hivi karibuni, ikienda kwa jina la From Uganda with Love, ninataka kuboresha sauti yangu na kuungana tena na nchi na dini yangu baada ya kutumia muda fulani nikiwa mbali huku pia nikionyesha uwezo wangu wa R&B ambao mashabiki wangu wamekuja kufurahia kutokana na kazi zangu. Kuchaguliwa kama msanii wa Up Next ya Apple Music kwa Afrika Mashariki ni fursa adimu ya kuona maono yangu yanatimia.”

Akiwa amekaa Uganda kwa miaka mingi akiboresha talanta yake kama mtayarishaji chini ya jina SoulChyld, Mauimøon sasa amebadilisha mwelekeo wake na kuwa kama mwimbaji na mtunzi wa nyimbo.

Albamu yake ya kwanza, From Uganda with Love (2023), inayopatikana Apple Music na ambayo pia imetolewa kupitia Palagroove, ndiyo chachu ya hatua hii na inaonyesha mabadiliko ya sauti yake.

Kama mwanzilishi wa mtindo mpya wa Alte-scene, Mauimøon anachanganya mtindo wa R&B, Afro-pop, na hip-hop, zote zikisaidiwa na sauti zake laini, zisizo za kawaida ambazo ziliathiriwa na vinubi vya R&B vya Joe Thomas na Craig David.

Programu ya ukuzaji wa wasanii ya Up Next ya Apple Music imekuwa na historia yenye manufaa ya kuangazia wimbi jingine la vipaji vya ubunifu tangu ilipoanzishwa Agosti mwaka 2017, huku magwiji wa Nigeria walioshinda Tuzo ya Grammy, Burna Boy na Tems wakiwa ni wasanii wawili wa kwanza wa Kiafrika kuangaziwa kwa kiwango cha kimataifa katika mwaka wa 2019 na 2021 mfululizo.

Ikipanua wigo wake ili kuonyesha vipaji vya Afrika Kusini mnamo Machi 2021, na kisha hapo baadaye katika vipaji vya Nigeria mnamo Julai 2021, Apple Music imekuwa na uthubutu wake kwenye msukumo wa talanta za Kiafrika, kwani macho na masikio ya ulimwengu yamehamia kwenye chungu cha kuyeyusha sauti zinazoibuka kutoka Barani.

Wahitimu wa zamani na wasanii wa Afrika Kusini ni pamoja na Blxckie, SiBi, Valley Sixteen, Hersch, Ciza, Una Rams, Lucasraps, Filah Lah-Lah, Halo Yagami, ByLwansta, SunMan, Money Badoo, Nanette, Amy Lilley, Maglera Doe Boy, aboynamedblu na Eloff, huku Wasanii wa zamani wa Nigeria ni pamoja na Ajebo Hustlers, Jaido P, Wavy the Curator, SGaWD, Browny Pondis, TI Blaze, Young Jonn, Tisini, Khaid, Majeeed, Oganya, Kaestyle, na Novemba.

Apple Music inapatikana katika nchi na maeneo zaidi ya 165 kwenye iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch, Apple TV, HomePod mini, CarPlay na mtandaoni kwenye music.apple.com, hupatikana katika smart spika, smart TV na Android.