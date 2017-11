POLEPOLE: RAIS MAGUFULI AMEFANYA MAMBO MAKUBWA

NA GABRIEL MUSHI

LEO Serikali ya Awamu ya Tano chini ya uongozi wa Rais John Magufuli, inatimiza miaka miwili tangu ilipoingia madarakani Novemba 5, mwaka 2015.

Chama tawala CCM ndicho chenye dhamana ya kuisimamia serikali, kutokana na uzito huo MTANZANIA Jumapili limezungumza na Katibu wa Itikadi na Uenezi, Humphrey Polepole, na kuelezea tathmini ya miaka miwili ya uongozi wa Rais pamoja na madai yanayotolewa kwamba chama kimeshindwa kuisimamia Serikali.

MTANZANIA Jumapili: Ni miaka miwili tangu awamu ya tano iingie madarakani, je; tathmini ya kipindi hicho unaizungumziaje?

POLEPOLE: Kazi ya Rais Magufuli inajiuza. Rais Magufuli anatekeleza vizuri ilani na sera za chama. Na sisi kama chama tunaridhishwa sana. Tumeshuhudia mara kadhaa namna ambavyo vikao vya chama vikitoa maelekezo na kupata mrejesho wa kuridhisha.

Magufuli ametimiza miaka miwili na mambo ambayo ameyatenda ni makubwa kuliko kiongozi yeyote baada ya Mwalimu Nyerere. Magufuli amefanya mageuzi ndani ya chama na serikali. Amerejesha chama kwenye misingi ya wanachama. Kushughulika na shida za watu wetu, na kuleta viongozi waadilifu. Amefanikiwa kuturudisha kwenye tafakuri ya kifalsafa kurudisha chama kwa watu.

Kwenye serikali, CCM kimemwelekeza Magufuli kufanya mageuzi makubwa ya kimkakati kuhakikisha serikali za watu zinazoshughulika na shida za watu wetu, amekuwa hana simile na watu ambao hawana heshima kwa watu.

Mafanikio kuelekea 2025

Tanzania itakuwa taifa lenye uchumi wa kati, tafsiri yake tutakuwa tumewainua nusu ya watu kutoka umasikini na kuishi maisha ya utu, taifa ambalo kipato chake kinatokana na kukua kwa sekta ya viwanda.Amefanikiwa kurudisha nidhamu kwenye serikali.

Wanasema nabii hakubaliki kwao, Magufuli anakubalika hapa nyumbani sana ila vyama vya upinzani vimeamua kupotosha. Magufuli aliagiza mikutano yote ifanyike katika majengo ya serikali na Rais wa China kaiga hilo. Juzi katangaza gavana wa BOT ambaye ni mbobezi wa sheria kodi, utaona hapa hata Trump (Rais wa Marekani Donald) kamteua mbobezi wa sheria ya kodi sawa na sisi. Yapo mambo makubwa ambayo amefanya lakini wapo watu wana nia ovu wanajaribu kutuyumbisha.

Sekta ya afya

Katika sekta ya afya ameongeza fedha ya afya kutoka bilioni 30 hadi 260. Fedha za vituo vya afya kote nchini kwa ajili ya dawa na uendeshaji zitatoka hazina na kushuka moja kwa moja hadi kwenye halmashauri husika.

Sekta ya elimu

Katika sekta ya elimu ametoa mikopo ya elimu ya juu bilioni 80 hadi bilioni 400. Shule za msingi zinalipiwa karo kila mtoto wa Mtanzania anasoma bure kuanzia elimu ya msingi hadi kidato cha nne na kila mwisho wa mwezi inapeleka bilioni 20.

Masilahi ya wafanyakazi wa serikali kwa maana mishahara imeimarishwa, sasa wanapokea kuanzia tarehe 21 hadi 24.

Sekta ya maji

Sekta ya maji CCM tunaamini kupeleka huduma ya maji kwa wingi, pale Longido kuna upungufu mkubwa wa maji kuna bomba kubwa la maji zaidi ya futi mbili kutoka mlima Kilimanjaro linaenda kule ili kunywesha watu na mifugo yao.

Katika miaka hii miwili kwenye mambo ya kijamii tumefanikiwa kabisa.

Sekta ya nishati

Uzalishaji wa umeme sasa ni wa uhakika. Kuna vyanzo vya Kidatu, Mtera, Kihansi na wazalishaji binafsi. Sasa umeme upo hata ulipokatika juzi watu tulipiga kelele kwa sababu hatujazoea tena. Ujenzi wa bomba la gesi asilia umekamilika, sasa ujenzi wa mitambo Kinyerezi one, two na three unaendelea. Ikikamilika hii tatizo la umeme litakuwa historia, vivyo hivyo vijiji vitaunganishwa na umeme kwa kupitia REA

Kwa hiyo kila pahala kuna tija katika sekta ya huduma kwani tunaona hata benki ya NBC imepata faida hivi karibuni.

Sekta ya kilimo

Katika sekta ya kilimo kwa mara ya kwanza minada ya korosho imefanyika hukohuko kwa wakulima na kupelekea korosho kilo moja kufikia Sh 4,000 na nidhamu kuwepo huku mkulima akipata haki yake. Uzalisha wa chakula upo vizuri.

Sekta ya madini

Katika sekta ya madini licha ya kushambuliwa kuwa tumekosea katika suala la makinikia, sasa wakubwa wamekuja kututaka radhi, tumepata maridhiano yenye tija kwa taifa, tunapata kodi mbalimbali kwa mujibu wa sheria ikiwamo kugawana faida nusu kwa nusu kati ya serikali na wawekezaji.

Ukuaji wa uchumi

Katika ukuaji wa kiuchumi, kuna misingi yake ambayo huwezesha uchumi kukua ambayo ni njia za usafirishaji, njia ya kwanza ni usafiri wa maji. Tanzania hatuna mito mingi ila kuna Bahari ya Hindi na Ziwa Victoria. Usafiri wa majini umeimarika. Mfano ziwa nyasa kuna meli kubwa mbili, Mv Njombe na Ruvuma, meli hizi kubwa zitahakikisha usafiri kwenye Ziwa Nyasa unakua na bei zinashuka. Ziwa Tanganyika kutakuwa na meli kubwa mpya.

Njia ya reli, kuna reli ya kati ambayo ina wastani wa miaka 200 sasa inajengwa mpya kwa kiwango cha standard gauge. Tunajenga wenyewe si mkopo.

Njia ya barabara, licha ya kuboresha barabara zote za halmashauri kuna mamlaka imeanzishwa inaitwa TARURA kukamilika barabara hizo.

Usafiri wa ndege, hapa nchini tuna kampuni binafsi tu ila uwezo wa kuhimili soko ni mdogo. Ndani ya miaka miwili tumekusanya fedha ya kutosha kujenga reli, kununua meli na kununua ndege sita. Tatu zinaitwa dash 8 bombardier, ndege mbili zinaitwa Q300 inaweza kuruka Misri hadi Afrika kusini na mwisho ni funga kazi, hakuna nchi imenunua kwa fedha yao – dreamliner ni nyepesi na inanusa mafuta. Hayo yatazunguka nchi nzima maana kuna watalii na ndege zetu zitawasambaza.

Maelekezo ya chama kwa mawaziri

Kwa watendaji na serikali ni lazima mawaziri wasimamie masoko ili yaimarishwe, mahindi yanayozalishwa Wanging’ombe yapate soko Longido, vivyo hivyo kwa mazao mengine. Tunashughulika na hili tatizo la madalali hivyo wizara ya kilimo ifanyie kazi.

Pia ihakikishe vifungashio vinapatikana kwa sababu asilimia 50 ya mazao hupotea kutokana na kutokuwapo kwa vifungashio.

Suala la pembejeo kwa maana ya mbegu, uwezeshwaji, mbolea na utaalamu. Tumefanya uchunguzi na kubaini madudu kuwa kuna watu wahuni walikuwa wanakula ruzuku, hivyo tumeagiza serikali ichukue hatua kali kabisa. Kwa mfano mikoa ya Mwanza, Mara lazima kuwepo na kilimo cha mkataba ili mkulima apate tija.

Lakini pia tumefuta tozo zaidi ya 50, kwenye kilimo, mifugo na uvuvi.

MTANZANIA Jumapili: Pamoja na mafanikio hayo, bado yapo madai kuwa Chama kimeshindwa kuisimamia serikali inazungumziaje jambo hili?

POLEPOLE: Chama hutoa maelekezo kwa serikali kila mara. Kuna watu hawafahamu hili, nashauri waje hapa wajifunze namna chama kinavyofanya kazi na serikali. Kuna mwelekeo wa sera za chama ambao una urefu wa miaka 10. Chama huandika ilani mbili baada ya hapo kuna kikao cha sera. Kikao cha uamuzi na kamati kuu ya sisi viongozi hupitisha na kutathmini. Sasa haya mambo yanatoka wapi? waje waone! hizi propaganda za kusema chama hakiisimamii serikali wakati tumetoa maelekezo hapa juzi ikiwamo suala la makinikia ambalo lipo kwenye ilani kifungu cha 35, kuwa lazima serikali ifanye ukaguzi mara kwa mara kwenye migodi.

Kwa sababu wanaosema hata hawajawahi kuwa mjumbe wa tawi la CCM. Hizi ni habari za kupuuza kwa sababu uhalisia wa kinachofanywa na serikali ni maelekezo ya chama. Pale ambapo serikali inafanya vibaya sisi kama chama tunachukua dhamana na hatuoni aibu kusema kuna pahala tulichepuka na kukiri kuwa tulikosea ndio maana Watanzania wakatuamini. Na 2020 mgombea wetu atashinda kwa kishindo.

MTANZANIA Jumapili: Hivi karibuni Rais Magufuli alitoa agizo kuwa zoezi la bomoabomoa lisifanyike mkoani Mwanza kwa madai kuwa wananchi wa Mwanza walimpa kura nyingi za urais, kauli hiyo unaizungumziaje ukizingatia kuwa zoezi hilo linaendelea kufanyika katika mikoa ya Dar es Salaam na kwingineko.

POLEPOLE: Si eneo lote la Mwanza, ni kaeneo fulani kule Mwanza. Na Rais tumempa dhamana kufanya uamuzi kwa masilahi ya Watanzania. Watu wamekuza tu kuwa ni mji mzima wakati ni kaeneo fulani. Si kweli kwamba tunabomoa ovyo. Tunalenga kuboresha maeneo hayo.

Kwa mfano Mbezi mwisho nilizungumza na wananchi kipindi nikiwa DC, sasa kumebadilika kabisa. Lazima tufahamu maendeleo haya yatakapokuja si mara zote yatakuwa juisi lazima yatakuwa chungu lakini dawa. Ndio maana waziri wa ardhi alifafanua kuwa tunabomolea watu ambao wamejenga kinyume cha sheria. Na tutawabomolea si vizuri watu kuyakuza mambo katika kiwango ambacho kinatoa hadaa kwa umma.

MTANZANIA Jumapili: Kumekuwapo na mkanganyiko wa taarifa kuhusu kujiuzulu kwa Mbunge wa Singida Kaskazini, Lazaro Nyalandu, Bunge linasema chama kimemfukuza, Nyalandu anasema amejiuzulu, Je; ukweli ni upi?

POLEPOLE: Sitaki kuzungumzia mambo haya kwa sababu yanatupotezea muda, yanafanya mtu wa watu apate kwikwi, ajiume ulimi. CCM kipo madhubuti na imara kuliko jana, na sasa tunajipanga vizuri kwa ajili ya uchaguzi ili Jimbo la Singida lirudi, na mtu ambaye atasimama pale ni balaa. Sitaki kumzunguzia kwa sababu nataka tuzungumzie sera na mikakati. Ukifanya siasa za kuzungumza mtu mimi mtu wa imani hata Mungu sijamzungumza vya kutosha unataka nimzungumzie mtu ambaye hata wananchi hawajaridhishwa na kiwango chake cha utumishi.

MTANZANIA Jumapili: Huoni kuwa kitendo cha makada wa CCM kuendelea kumshambulia Nyalandu kinazidi kumpa nguvu?

POLEPOLE: Mimi kama katibu wa itikadi na uenezi na mwenye dhamana ya msemaji wa chama, nasema tunazo kazi kubwa za kujadili masuala ya msingi, napenda tusimsababishie kwikwi na kujiuma ulimi hebu tujikite kwenye mambo ya msingi ya kuletea maendeleo Watanzania.

MTANZANIA Jumapili: Hivi karibuni umekuwa ukitoa matamko mbalimbali kuhusu misingi ijayo ya chama, lakini baadhi ya viongozi wenzako na wanasiasa wakongwe wamekupinga na kuonya chama kisiendeshwe kwa matamko, hili unalizungumziaje?

POLEPOLE: Chama hakiendeshwi kwa matamko bali ni uhalisia. Kuna propaganda nyingine za kupuuza. Si masuala ya matamko suala la ujenzi wa meli, reli, hosteli si matamko ni vitendo. CCM ni chama kinachoshughulika na matatizo ya watu na si kweli kwamba chama kinapingana na viongozi wake. Tujikite kwenye hoja kwa mustakabali wa chama chetu.

MTANZANIA Jumapili: Nape Nnauye (Mbunge wa Mtama) amekuwa akitoa kauli zenye mwelekeo wa kukikosoa chama Je, kuna kweli wowote kuwa CCM kina mpango wa kumfukuza kama ambavyo taarifa zinavyodai?

POLEPOLE: Hakuna dhambi kukosoa chama, akosoe tu kwa utaratibu. Ukikosoa kama mtu asiye na nidhamu hilo ni jambo jingine, kifungu cha 59 cha mwongozo wa CCM wa mwaka 1981, kinazungumzia kukosoa, kujikosoa na kukosoana kuwa ni sehemu ya msingi ya chama. Pia inaendelea kusema nidhamu ya chama ni muhimu sana.

Kwa hiyo mtu anayekosoa, akosoe kwa utaratibu anayekosoa kama mtu wa hovyo anapaswa huyo anapaswa kujengwa kifikra alelewe na aelewe itikadi ya chama chetu nidhamu ya chama. Lakini simuoni mtu eti akikosoa achukuliwe hatua. Anayekosoa kwa maana ya kubeza kutukana na kutweza utu, huyo si mtu wa maana na chama kitakaa na kuchukua hatua stahiki, lakini sitaki niwaingize viongozi wa chama ambao wanatumia uhuru wao wa maoni tukasema wao ni watu wabaya.

Lakini chama kitakaa kwenye vikao vyake na kuona huyu anabeza na huyu anakosoa. Na chama kimetuambia kwenye nyaraka zake kukosoa, kujikosoa na kukosoana ni mambo ya misingi. Sasa tutofautishe kukosoa na kubeza na kutukana, wanaotukana na kubeza, hao vikao vinapaswa kuchukua hatua.

MTANZANIA Jumapili: Ni mwaka mmoja na nusu umepita tangu Serikali ilipopiga marufuku mikutano ya hadhara, Je; kuna athari gani zimejitokeza katika ukuaji wa demokrasia nchini?

POLEPOLE: Napenda ifahamike kwamba katika taifa lolote ambalo linaongozwa na utawala wa sheria au wa kidemokrasia, huwa kuna siasa za maendeleo na siasa za madaraka. Sasa unapozungumzia siasa za madaraka ni kipindi ambacho miongoni mwetu tunatafuta nani awe kiongozi wetu, ni kipindi ambacho katika jamii ya watu wasiokuwa wastaraabu, husema msimsikilize yule nisikilize mimi. Ndiyo maana katika nchi moja jirani kiongozi wao mkubwa alizuia watu kupiga kura.

Baada ya siasa za madaraka kinachofuata ni siasa za maendeleo, wananchi hujua nani kiongozi na msimamizi wao. Kipindi hiki hutakiwa tushirikiane pamoja kuleta maendeleo. Kipindi hiki si kipindi cha kuacha shughuli za maendeleo kuanza kuandamana kudai siasa za madaraka.

Nasema tumechelewa sana, tutumie kipindi hiki kufanya kazi kwa bidii, siasa za maendeleo. Kujua pembejo zimeshuka bei, elimu ya watoto wetu inatakiwa kutolewa bure. Mwakilishi kabla ya kwenda bungeni akae na wananchi kujua kero zake.

Si kwamba vyama vya siasa havifanyi siasa, siasa si jambo moja la kusema mwenzio hafai unafaa wewe. Siasa ni ujumla wa kushughulika na shida za watu, kwa hiyo kama chama tunaona utaratibu upo unafanya kazi, ila usianze kuvuruga watu kisa tu unataka huyu na kumuona yule hafai. Agizo hilo halizuii uongozi wowote kufanya siasa. Na sasa tunaenda kwenye ulimwengu wa kidigitali, unaweza kuita watu ukumbini au hata chini ya mti kufanya siasa.

Yule aliyepewa dhamana, ahangaike na wananchi ambao wamempa dhamani. Ila wale waliopewa dhamana hasa upinzani hawafanyi mikutano kwenye maeneo yao wanafanya mikutano ya kuleta fitina kwenye maeneo mengine. Sasa CCM ikiamua kwenda kufanya mikutano kwenye majimbo mengine si itakuwa vurugu! maana ina wabunge asilimia 70.

Nafahamu wabunge kadhaa wa upinzani hawafanyi mikutano kwenye majimbo yao, wako wabunge wanakaa hapa Dar es Salaam wakati majimbo yao yapo Kilimanjaro, tena mmoja ameondoka juzi, anakaa mkoa mwingine huku jimbo lake lipo huko bonde la ufa. Sasa watu kama hawa nawaita wabinafsi. Sisi kama wananchi haturuhusu watuvuruge. Kuna uchaguzi sasa wa madiwani lakini hata pale ambapo hatufanyi mikutano tunataka wananchi watumie muda wao kujiletea maendeleo.

MTANZANIA Jumapili: Huoni kuwa zuio hilo linavunja Katiba ya Tanzania kwa kuwa inatoa uhuru wa vyama kufanya mikutano ya hadhara?

POLEPOLE: Si kweli, nilipata heshima ya kushiriki mchakato wa kuandika Katiba mpya, na mchakato umeahirishwa kwa sababu kutokuwa na misingi ya ukatiba kwani wakati tunataka kuandika katiba mpya, wale ambao wamepewa dhamana ya uongozi hawahuishi ukatiba, tutaendelea kuwaudhi watanzania. CCM imepata aina ya kiongozi anayeamini katika ukatiba, kusema nataka unyenyekevu, nidhamu, vita dhidi ya rushwa na ubadhirifu. Kuondoa vyeo viwili.Ameyapatia msukumo mkubwa masuala haya. Ikiwa ni pamoja na kukusanya mapato na watu kulipa kodi kwa hiyari ndio ukatiba huo. Ndani ya miaka miwili sasa tunakusanya bilioni 1400, si jambo dogo. Tumeamua kwa katiba hii hii ambayo Mwalimu Nyerere aliitumia tuwafundishe, tuwahuishe ikiwezekana tuwalazimishe kuishi katiba.

Kwa hiyo nisema hakuna mkutano wa hadhara uliozuiliwa ila kuna viongozi hawafanyi mikutano kwenye maeneo yao kama huyo kiongozi mkubwa wa chama cha upinzani. Tena yupo mwingine pale Arusha mjini kutwa kucha anafanya mikutano ya hadhara sasa siku hizi wananchi wanampuuza kwa kuwa hawataki mikutano ya hadhara wanataka dawa ziongezeke, vyumba vya madarasa, hivyo wanatakiwa kufanya siasa za maendeo.

Tunajua sasa anakimbia Arusha anakwenda Kilimanjaro na yule kiongozi mkubwa anakimbilia Jimbo la Moshi mjini. CCM hatukutani barabara, tunakutana kwenye kumbi. Na sisi viongozi tunaenda kwenye vikao vya ndani.

Huu si muda wa kunyang’anyana madaraka. Jambo la msingi ni kutoa taarifa polisi kuwa tunafanya mkutano, kuna chama kingine chenye mwenyekiti wa muda mrefu haendi kwenye jimbo lake ambalo amechukua kwa mzee mmoja aliyestaafu huko Kilimanjaro vijijini. Watu hawataki siasa za porojo wanataka siasa za maendeleo.

MTANZANIA Jumapili: Baadhi ya wachambuzi wa siasa wakiwamo wachora katuni, wanadai kuwa umepwaya kwenye viatu vya Nape kwa maana ya nafasi uliyonayo. Unazungumziaje hilo?

POLEPOLE: Kwanza lazima tujue saizi ya viatu vya Nape kuwa ni vikubwa kiasi gani. Kwa sababu kupwaya kwa kiatu kabla hujajua kiatu kimepwaya maana yake lazima ujue saizi ya kiatu chake halafu ujue saizi ya kiatu changu. Sasa nakuhakikishia mguu wangu ni mkubwa. Kwa majukumu yangu ndani ya CCM naendelea vizuri sana. Maelekezo ya kazi yangu kwenye chama yapo kwenye katiba, kazi zangu ni itikadi na uenezi utafiti na mafunzo, nyaraka kumbukumbu historia, hamasa, burudani na elimu.

Hayo ndiyo mambo yangu na kuhakikisha CCM misingi yake inaimarika na watu wanafahamu, tulipotoka, tulipo na tunapokwenda haya mambo ndiyo nasimamia kwa ujumla wake. Kazi yangu kwenye chama hiki ni kufikiri zaidi si kusemasema sana, ni kutoa mwelekeo wa kiitikadi, kifalsafa, kuweka uratibu mzuri namna gani itikadi hii imara na kongwe katika Bara la Afrika na dunia inaeleweka kwa watoto na vijana na taifa letu. Kwa sababu hakuna chama kingine chenye itikadi hii hapa Tanzania zaidi ya CCM.

Kazi yangu ni kuitunza kuienzi na kuifanya ieleweke, sasa hiyo kazi inataka kutumia uwezo mkubwa, ni kazi ngumu lakini namshukuru Mungu chini ya uongozi wa mwenyekiti na viongozi wengine akiwamo Kinana inakua rahisi zaidi kwa sababu tunashirikiana wote hapa. Lakini unaposema unalinganisha, mimi ni muumini wa mafanikio, hivyo mafanikio hutakiwi kulinganishwa na mtu. Unatakiwa kuangalia vigezo ulivyojiwekea awali. Kazi ni ngumu ila tunakwenda vizuri sana.

MTANZANIA Jumapili: Mara kadha Rais Magufuli amekuwa akijinasibu kupambana na rushwa, hivi karibu Rais amempandisha cheo aliyekuwa Mkuu wa Wilaya ya Arumeru, Alexander Myeti kuwa mkuu wa Mkoa wa Manyara, ilhali amekiri kuwapa rushwa madiwani wa mkoa wa Arusha na kukihama Chadema na kuhamia CCM. Unazungumziaje jambo hilo?

POLEPOLE: Hakuna udhibitisho katika hilo… ni mambo ya hewani tu. Hata wale waliotutuhumu sisi hawana ushahidi. Yaani mtu akitoka CCM kwenda upinzani ni halali, akitoka upinzani kuja CCM kahongwa! Hizi ni siasa za majitaka, ziko mbali na siasa za maendeleo ambazo chama kinafanya sasa. Rai yangu wapo watu ambao wanafanya kazi nzuri, tuwaunge mkono, tushikamane nao.

Tusonge mbele tumalize hii awamu ya kwanza halafu tano ya pili itakuwa bongotambarare. Kwa hiyo wito wangu kwa wanahabari watambue kuwa tupo katika meli moja au lori la Tanzania na chochote tutakachofanya kitatuathiri sisi wenyewe haijalishi utofauti wetu wa kiitikadi.