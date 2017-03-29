ORODHA YA MAJINA YALIYOPITISHWA NA KAMATI KUU CCM KUGOMBEA UBUNGE AFRIKA MASHARIKI
KAMATI KUU YA CCM TAIFA LEO IMEWAPITISHA WAFUATAO KWENDA KUWANIA NAFASI YA UBUNGE WA AFRIKA MASHARIKI:
TANZANIA BARA:
WANAUME.(4)
1.DR. NGWARU JUMANNE MAGHEMBE
2.ADAM OMARI KIMBISA
3.ANAMRINGI ISSAY MACHA
4.CHARLES MAKONGORO NYERERE
WANAWAKE BARA (4)
1.ZAINABU RASHID MFAUME KAWAWA
2.HAPPINESS ELIAS LUGIKO
3.FANCY HAJI NKUHI
4.HAPPINESS NGOTI MGALULA
TANZANIA ZANZIBAR:
WANAWAKE (2)
1.MARIAM YAHYA
2.RADHIA AMIN
WANAUME (2)
1.ABDALAH MAKAME
2.MOHAMED NUHU