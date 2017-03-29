Imechapishwa: Wed, Mar 29th, 2017

ORODHA YA MAJINA YALIYOPITISHWA NA KAMATI KUU CCM KUGOMBEA UBUNGE AFRIKA MASHARIKI

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KAMATI KUU YA CCM TAIFA LEO IMEWAPITISHA WAFUATAO KWENDA KUWANIA NAFASI YA UBUNGE WA AFRIKA MASHARIKI:

TANZANIA BARA:

WANAUME.(4)
1.DR. NGWARU JUMANNE MAGHEMBE
2.ADAM OMARI KIMBISA
3.ANAMRINGI ISSAY MACHA
4.CHARLES MAKONGORO NYERERE

WANAWAKE BARA (4)
1.ZAINABU RASHID MFAUME KAWAWA
2.HAPPINESS ELIAS LUGIKO
3.FANCY HAJI NKUHI
4.HAPPINESS NGOTI MGALULA

TANZANIA ZANZIBAR:


WANAWAKE (2)
1.MARIAM YAHYA
2.RADHIA AMIN

WANAUME (2)
1.ABDALAH MAKAME
2.MOHAMED NUHU

Weka maoni yako

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