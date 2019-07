Beyonce alivyoipa heshima lugha ya Kiswahili

SWAGGAZ RIPOTA

KAMPUNI kongwe ya uandaaji filamu nchini Marekani, Disney ,inatarajia kufyatua sinema yake mpya, The Lion King, Julai 19 mwaka huu kwenye majumba ya filamu baada ya Jumatano wiki hii kuzinduliwa huko Hollywood.



Gumzo kubwa ni hatua ya staa wa muziki, Beyonce Knowles Carter, kutumia maneno ya lugha ya Kiswahili katika wimbo wake Spirit ambao upo kama ‘soundtrack’ kwenye filamu hiyo.

Mwanzoni kabisa mwa ngoma hiyo yenye dakika 4:37, yanasikika maneno ya Kiswahili sanifu yakisema: ‘Uishi kwa muda mrefu mfalme

(Uishi kwa uishi kwa)

Uishi kwa muda mrefu mfalme

(Uishi kwa, uishi kwa),” kisha Queen B, anaendelea kuimba Kingereza.

Unaweza kuona ni jinsi gani lugha ya Kiswahili inakua kwa kasi na imekuwa na nafasi kubwa kwenye sanaa ulimwenguni kote kiasi cha kutokuwa ajabu tena kuisikia kwenye filamu na nyimbo za wasanii wakubwa.



Ukiacha hili la Beyonce, miaka kadhaa nyuma hata Michael Jackson kwenye Liberian Girl, Omario, Nas na wengino waliwahi kuimba Kiswahili katika ngoma zao, hivyo inatupa tafsiri kuwa tunahitaji kuwekeza zaidi kwenye lugha hii.

Inatarajiwa kusikia maneno mengi ya Kiswahili yakitumika katika filamu ya The Lion King maana ndani yake kuna mhusika mmoja anaitwa Simba, jina la Kiswahili la mnyama ila jambo la ajabu utaona aliyeingiza sauti yenye maneno ya Kiswahili kwenye wimbo, Spirit siyo Mtanzania wakati Bongo tuna wataalamu wa lugha hii tamu.

Disney, wanasema wimbo huo unapatikana kwenye albamu ambayo imeandaliwa na Beyonce mwenyewe kama ‘soundtrack’ ya filamu ya The Lion King, ambayo imebeba kisa kisa cha simba mdogo anayetafuta namna ya kuwa mfalme na kuigizwa na mastaa wengi akiwamo Beyonce, Chaldish Gambino, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Billy Eichner na Keegan Michael.

